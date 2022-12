Tour Tết vào giai đoạn nước rút, khách vẫn hờ hững

Giám đốc một công ty lữ hành ở Định Công, Hà Nội kể, doanh nghiệp của bà có thế mạnh về tour outbound, đặc biệt là tour Nhật Bản. Một tháng rưỡi qua, công ty có 9 đoàn khách đi Nhật Bản, mỗi đoàn khoảng 25 người - số lượng chưa bao giờ cao như vậy, kể cả trước dịch do nhu cầu của người dân bị dồn nén.

Tuy nhiên, lãnh đạo một số đơn vị lữ hành tại cả Hà Nội và TP.HCM thừa nhận, Tết năm nay, lượng khách đi du lịch không đông đúc, nhộn nhịp như giữa năm và chưa thể so sánh với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Theo các đơn vị lữ hành, giá tour Tết Âm lịch năm nay dự kiến tăng từ 15-25% so với ngày thường, tùy từng tour, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như giá xăng, giá vé máy bay, số lượng các chuyến bay còn hạn chế.

Nhiều dự báo cho thấy các công ty lữ hành khó đạt kế hoạch về lượng khách mua tour Tết (Ảnh Du lịch Nhật Bản)

Thị trường châu Âu bán cũng tốt vì giá tour hợp lý (nhờ các chương trình giảm giá kích cầu sau dịch của các nước), khách tranh thủ đi chơi.

Tuy nhiên, nữ CEO cho hay, dịp Tết này, lượng khách đi Nhật không nhiều do thời tiết bên đó rất lạnh. Hầu hết khách chuyển sang đi vào dịp hoa anh đào nở (tháng 3-4 dương lịch). Thị trường Hàn Quốc bán chậm do khó khăn về visa. Thị trường châu Âu, giá tour Tết và sang năm giá tăng khoảng 20% do hết ưu đãi, khách sau khi đi dồn dập vào cuối năm giờ cũng ít lựa chọn.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, CEO một công ty lữ hành tại TP.HCM than thở, năm nay Tết tây và Tết ta cách nhau 20 ngày nên các đơn vị lữ hành thất thu lớn. Như công ty ông vừa bị hủy tour Tết gồm hơn 1.000 khách của một doanh nghiệp ngành gỗ, do cuối năm đơn hàng từ châu Âu bị giảm nên để dành tiền bù cho nhân viên không được tăng ca và thưởng Tết.

Bi quan hơn, ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc điều hành VietsenseTravel (Hà Nội), than thở, tour Tết thời điểm này vẫn ế ẩm. Khách hỏi tour rất ít và cũng chưa chốt. Ông nhận xét, du lịch cuối năm 2022 rất khác khi các tour nước ngoài sát Tết (tháng 11, 12) vẫn bán và khởi hành đều, nhưng tour Tết thì không mấy khách hỏi.

“Mọi năm đến đầu tháng 11 là công ty gần như chỉ tập trung bán tour Tết, nhưng năm nay thì ngược lại. Các tour Nhật Bản, Bali (Indonesia), Thái Lan, Sing - Mã vẫn đang khởi hành mà Tết lại vắng khách”, ông nói.