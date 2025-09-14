Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London

Trận chiến giữa hai đội bóng láng giềng ở thủ đô London West Ham và Tottenham diễn ra khá căng thẳng nhưng chỉ gói gọn trong hiệp một, trước khi "Gà trống" bùng nổ để giành chiến thắng 3-0 thuyết phục ở nửa sau cuộc so tài.

Tân binh Xavi Simons xuất trận và góp công vào chiến thắng

Hiệp một bất phân thắng bại

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, West Ham nhập cuộc khá tự tin, pressing ngay từ đầu nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Đội bóng của HLV Graham Potter có vài cơ hội từ những pha phối hợp ở biên, nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Tottenham cũng tạo ra tình huống đáng chú ý nhất hiệp một khi Cristian Romero đánh đầu tung lưới thủ thành Mads Hermansen phút 18 song VAR xác định trung vệ người Argentina đã phạm lỗi trước đó.