Tottenham đáp trả trong cuộc chiến pháp lý với ông chủ của MU Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn hóa dầu INEOS của ông khi cuộc chiến giữa hai bên tiếp diễn. Tottenham đang kiện tập đoàn hóa dầu INEOS của Sir Jim Ratcliffe sau khi họ chấm dứt hợp đồng tài trợ với Tottenham.

Tottenham hiện đã nộp đơn kiện mới nhất lên Tòa án tối cao, trong đó họ bác bỏ nỗ lực phản kiện tiếp theo của INEOS. Ban đầu, Tottenham đã có hành động pháp lý khi cáo buộc INEOS, do doanh nhân tỉ phú, đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe đứng đầu, đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trị giá 17 triệu bảng Anh trong 5 năm, trong đó mẫu xe Grenadier của họ được chỉ định là "đối tác 4x4 chính thức" của Tottenham.

Tottenham đang yêu cầu INEOS trả hơn 11 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, tháng trước, INEOS đã phản pháo, cáo buộc Spurs dàn xếp một hợp đồng tài trợ với đối thủ Audi, xoay quanh việc chuyển nhượng Harry Kane sang Bayern Munich và yêu cầu 1 triệu bảng Anh.