Top xe đa dụng cỡ trung tháng 4/2025: Những bức tranh đối lập

Ford Territory đang được giảm giá mạnh nhằm "dọn kho" đón phiên bản mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe có doanh số tụt "thảm" nhất trong top 5 là Hyundai Tucson với 506 chiếc bán ra, chưa bằng một nửa so với tháng trước (1.046 chiếc). Doanh số này khiến mẫu xe của Hyundai tụt 1 bậc so với tháng trước, xuống vị trí thứ 4. Cái tên còn lại vẫn là Honda CR-V với lượng bán ra là 433 chiếc, giảm 8,5% so với tháng trước.

Doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng 4 như sau: - Suzuki XL7 Hybrid: 195 chiếc; - KIA Sportage: 184 chiếc; - Mazda CX-8: 182 chiếc; - Toyota Fortuner: 167 chiếc; - Hyundai Santa Fe: 129 chiếc;...

Sự đi xuống bất ngờ của một "tượng đài"

Dù góp mặt thường trực trong top xe đa dụng cỡ trung bán chạy trong những năm trước, tuy nhiên từ đầu năm 2025 đến nay, Hyundai Santa Fe lại có doanh số không bứt phá và còn cách khá xa danh sách xe đa dụng cỡ trung bán chạy tại Việt Nam.

Tháng 4 vừa qua, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công chỉ bán ra 129 chiếc Hyundai Santa Fe, giảm mạnh 68,3% so với tháng trước (408 chiếc). Doanh số luỹ kế của mẫu xe này đạt 918 chiếc, trung bình đạt chưa tới 230 chiếc/tháng. Trong khi cả năm 2024 trước đó, đã có 6.941 chiếc Hyundai Santa Fe được bán ra thị trường, lượng bán ra trung bình trong năm 2024 là khoảng gần 600 chiếc/tháng.