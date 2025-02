Top xe đa dụng cỡ trung tháng 1/2025: Ford Territory bất ngờ ngược dòng doanh số

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe đa dụng (SUV/crossover) có tổng lượng bán ra đạt 5.612 chiếc trong tháng 1/2025, giảm khoảng 47% so với tháng liền trước nhưng vẫn chiếm 51,4% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn nổi bật nhất và tiếp tục dẫn đầu dù lượng bán ra chỉ còn 1.000 chiếc. Các vị trí tiếp theo vẫn là những cái tên quen thuộc Hyundai Tucson, Ford Everest và Ford Territory nhưng đã có sự thay đổi lớn trong thứ tự xếp hạng.

Đáng chú ý nhất, Hyundai Santa Fe bị sụt giảm nghiêm trọng về doanh số đã "bật" khỏi top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy, nhường chỗ cho Honda CR-V sau 1 tháng vắng bóng.

Dưới đây là doanh số chi tiết của top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 1/2025:

1. Mazda CX-5: 1.000 chiếc

Mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc xe đa dụng cỡ trung với lượng bán ra tròn 1.000 chiếc. Doanh số này giảm 11,1% so với tháng trước nhưng tăng 23,9% so với tháng 1/2024.