Top xe bán tải được yêu thích nhất tháng 7/2025

20/08/2025 15:29

Với doanh số đạt hơn 1.500 xe trong tháng 7 và tổng 7 tháng của năm 2025 hơn 9.000 xe, Ford Ranger gần như không có "đối thủ" trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam.

top xe ban tai duoc yeu thich nhat thang 7 2025 hinh anh 1
Theo vov.vn
https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/top-xe-ban-tai-duoc-yeu-thich-nhat-thang-72025-post1223576.vov
