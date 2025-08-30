Top phụ kiện công nghệ không thể thiếu khi xem diễu binh, diễu hành 2/9

Buổi diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để có thể theo dõi và ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc hùng tráng, việc chuẩn bị các món đồ công nghệ phù hợp là rất cần thiết.

Dưới đây là danh sách những món đồ bạn nên mang theo.

1. Điện thoại thông minh có khả năng zoom quang học

Các đoàn diễu binh thường di chuyển trên một quãng đường dài và bạn không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí gần nhất. Một chiếc điện thoại có khả năng zoom quang học sẽ giúp ghi lại rõ nét từng chi tiết từ xa, từ quân phục, vũ khí cho đến biểu cảm của các chiến sĩ.

Khác với zoom kỹ thuật số dễ làm vỡ hình ảnh, zoom quang học sử dụng ống kính vật lý, giúp chất lượng hình ảnh và video luôn sắc nét.