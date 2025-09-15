Top ô tô bán chạy nhất tháng 8 tại Việt Nam

15/09/2025 16:21

Trong bối cảnh thị trường vào mùa thấp điểm, nhiều mẫu xe vốn bán tốt như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander hay Toyota Yaris Cross cũng không tránh khỏi đà doanh số giảm mạnh trong tháng 8.

top-10-xe-oto-ban-chay-thang-8.jpg﻿﻿
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/top-o-to-ban-chay-nhat-thang-8-tai-viet-nam-post1778289.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/top-o-to-ban-chay-nhat-thang-8-tai-viet-nam-post1778289.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xe
            Top ô tô bán chạy nhất tháng 8 tại Việt Nam
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO