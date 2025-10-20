Top iPhone đáng mua nhất 2025, phù hợp với từng nhu cầu

iPhone cho học tập và nghiên cứu

Với nhu cầu học tập, iPhone 17 mới nhất là lựa chọn tối ưu. iPhone 17 mang lại những tính năng cao cấp trong một tầm giá hợp lý từ 24.990.000đ (cập nhật 14/10/2025). Máy được trang bị chip A19 mạnh mẽ và 8GB RAM, đủ sức xử lý các ứng dụng học tập và đa nhiệm mượt mà. Màn hình ProMotion 120Hz giúp việc đọc tài liệu, lướt web trở nên dễ chịu hơn cho mắt.

Theo Apple, thời lượng pin của sản phẩm lên tới 30 giờ xem video, đủ cho một ngày dài học tập và nghiên cứu. Focus Mode cũng giúp bạn bỏ bớt các thông báo không cần thiết, giúp bạn tập trung cao độ.

Nếu ngân sách là ưu tiên, iPhone 13 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2025. Chip A15 Bionic vẫn đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản. Đây là một thiết bị bền bỉ cho việc học nếu nhiếp ảnh không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn. Tuy nhiên, máy chỉ có màn hình 60Hz và 4GB RAM, có thể gây ra một số hạn chế khi chạy các ứng dụng nặng.