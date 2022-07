Top idol nữ được yêu thích nhất trong cộng đồng LGBTQ+ Hàn Quốc

8. SNSD Taeyeon

Taeyeon sở hữu sự nghiệp âm nhạc mà bất kỳ idol Kpop nào cũng ao ước. Sau khi chinh phục hàng loạt kỷ lục với SNSD, Taeyeon đẩy mạnh mảng solo và có cho mình hàng loạt bản hit như ‘I’, ‘Four Seasons’, ‘Rain’,…

9. WJSN Eunseo

Ngoài WJSN, Eunseo còn hoạt động trong nhóm nhỏ Wonder cùng 2 thành viên Xuan Yi và Yeoreum do 2 công ty Startship Entertainment và Yuehua Entertainment hợp tác thành lập vào năm 2016. Sau khi tham gia vào một vài bộ phim truyền hình với vai trò khách mời, Eunseo cũng có cơ hội làm nữ chính trong các bộ phim chiếu mạng như Life Book Room hay Dalgona.

10. LOONA Heejin

Heejin là thành viên đầu tiên trong LOONA được giới thiệu tới công chúng. Năm 2017 và 2018, cô được mời tham gia web drama Do You Remember The First Time We Met và thuộc dàn diễn viên chính.

11. (G)I-DLE Minnie

Minnie là thần tượng ngoại quốc hiếm hoi xuất hiện trong danh sách. Bên cạnh thành thạo nhiều ngôn ngữ, Minnie còn có khả năng sáng tác đáng nể khi tham gia sản xuất các bài hát của (G)I-DLE như ‘Blow Your Mind’, ‘I’M THE TREND’,…