Top điện thoại chống nước tốt nhất năm 2025

Chuẩn cao nhất hiện nay là IP68 và IP69, đảm bảo điện thoại có thể chịu được việc ngâm trong nước nông trong một khoảng thời gian giới hạn. Tuy nhiên, khả năng chống nước sẽ giảm dần theo thời gian khi máy cũ đi.

Hiểu về các chuẩn chống nước

IP68: chống bụi hoàn toàn, chịu được ngâm 30 phút ở độ sâu 2 mét.

IP69: cao hơn IP68, chống cả tia nước áp lực cao.

IP67: chống bụi tốt nhưng chỉ chịu được ngâm ở độ sâu 1 mét.

IPX7: chống nước nhẹ, không đảm bảo chống bụi.

Nếu điện thoại bị nứt, keo chống nước bong hoặc từng mở máy sửa chữa, nước vẫn có thể lọt vào. Vì vậy, dù máy đạt IP68 hay IP69, bạn vẫn nên tránh ngâm nước thường xuyên.