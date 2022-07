Top 7 cây vợt ‘thay quốc đổi tịch’ trong làng banh nỉ

Có nhiều ý kiến chỉ trích Naomi Osaka chọn Nhật vì muốn quảng cáo cho các nhãn hàng Nhật Bản, nhưng bà Tamaki Osaka mẹ cô đã phủ nhận: “Gia đình chúng tôi đã quyết định g Naomi sẽ đại diện cho Nhật Bản ngay từ khi còn nhỏ. Naomi sinh ra ở Osaka và lớn lên trong môi trường văn hóa Nhật và Haiti. Nó và chị gái Mari luôn cảm thấy là người nhật, đó là lý do duy nhất. Quyết định đó không có động cơ về tài chính và chúng tôi cũng không bao giờ bị lung lay bởi bất kỳ tác động từ liên đoàn quần vợt nào”, bà nói với Wall Street Journal.

Naomi Osaka là người châm đuốc Olympic Tokyo 2020.

Dù vậy, Naomi Osaka cũng gặp ít nhiều rắc rối bởi những số ít người định kiến về vấn đề “Nhật lai”. Một diễn viên hài Nhật Bản còn giễu cợt làn da “cháy nắng quá mức” mà cô thừa hưởng từ người cha Haiti. Đáp lại, Osaka đã mời chào quảng cáo với công ty mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật là Shiseido.

Cameron Norrie

Norrie sinh năm 1995 tại Johannesburg, Nam Phi. Cha anh là nhà sinh vật học người Anh quê ở Glasgow còn mẹ là người Cardiff.

Năm lên 3 gia đình anh chuyển đến New Zealand định cư đến ngày hôm nay nên Norrie có đến 3 quốc tịch. Ở New Zealand, Cameron Norrie tập quần vợt và thi đấu ở các giải trẻ quốc tế cho nước này. Đến năm 16 tuổi, anh sang Anh sinh sống tại London và sau đó lại sang Mỹ học chuyên ngành Xã hội học ở Texas Christian University.

Kể từ khi chơi quần vợt chuyên nghiệp năm 2017, tay vợt này chuyển về lại London và quyết định thi đấu cho Anh thay vì New Zealand. Cameron Norrie kể rằng dù thi đấu và thành công ở cấp độ trẻ nhưng chế độ đãi ngộ của New Zealand khá thấp, anh chỉ được Hiệp hội quần vợt New Zealand TNZ hỗ trợ vài nghìn USD. Cha mẹ Norrie phải trợ cấp thêm trong các chuyến du đấu.

Garbine Muguruza Blanco

Garbiñe Muguruza Blanco từng giành 10 danh hiệu đơn, đáng kể nhất là Roland Garros 2016 và Wimbledon 2017, vào chung kết US Open 2020.

Sinh ra ở Caracas, Venezuela, Garbine Muguruza nhưng cha cô là người xứ Basque còn mẹ là người Venezuela. Năm 6 tuổi gia đình cô trở lại Tây Ban Nha sinh sống và được đào tạo tại Học viện Quần vợt Bruguera gần Barcelona.