Top 50 lời bài hát 'củ chuối' nhất trong lịch sử Kpop do chính người Hàn bình chọn: SM góp mặt gần hết công ty, BTS cũng có 2 bài lọt top

Bên cạnh những ca khúc với thông điệp ý nghĩa chạm đến sâu thẳm trái tim người nghe, không thể phủ nhận Kpop vẫn còn rất nhiều bài hát với phần lời kỳ lạ và không kém phần "củ chuối". Khi được dịch sang các thứ tiếng khác, độ kỳ quặc của chúng có thể đã phần nào được giảm xuống, tuy nhiên với người Hàn bản xứ hoặc những người biết tiếng Hàn, việc đọc hiểu lyrics gốc của những ca khúc này khiến họ không hỏi "đau đầu".

Trên một diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc, cư dân mạng đã tạo ra một cuộc bình chọn lời bài hát kỳ quặc nhất theo hình thức World Cup (đấu theo từng cặp, bài chiến thắng trong mỗi lượt đấu sẽ đi tiếp vào các vòng trong cho đến khi tìm được duy nhất 1 bài chiến thắng). Dàn nghệ sĩ đến từ SM Entertainment chiếm đến 1/3 những vị trí trong danh sách này, thậm chí còn chiếm giữ 2 vị trí trong top 3. Một số nhóm nhạc hàng đầu Kpop như BTS, EXO, TWICE,... cũng có hơn 1 bài hát lọt vào bảng xếp hạng lyrics kỳ quặc.

Dưới đây là top 50 lời bài hát "củ chuối" nhất trong lịch sử Kpop do chính người Hàn bình chọn (tính đến 11 giờ sáng ngày 1 tháng 10 theo giờ Hàn Quốc)!

1. "Xương sườn của Adam" (CSJH The Grace - "One More Chance")

2. "Anh ngọt ngào như kimbap, như mandu" (LOONA - "Hi High")

3. "Bông tai của em, cân nặng của em" (TVXQ - "The Way You Are")

4. "Cô gái Latin, cô gái Mexico, cô gái Hàn Quốc, cô gái Nhật Bản" (ZE:A - "Mazeltov")

5. "Nhưng móng chân cũng dần mất đi sức mạnh" (EXO - "Wolf")

6. "Ngay cả người qua đường, chim bồ câu, chim ác là" (Stray Kids - "God's Menu")

7. "Em chạm vào não anh, anh nghĩ mình trở thành một thằng ngốc mất rồi" (SHINee - "Lucifer")

8. "Ngay cả thận của em cũng đang đập thình thịch" (LOONA-yyxy - "love4eva")

9. "Đây là từ tiếng Hàn mà anh đã viết" (B.I.G. - "Hello")