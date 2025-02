Top 5 xe MPV bán chạy tháng 1/2025: Doanh số tụt thảm, Hyundai bị KIA đá văng

Khép lại tháng đầu tiên của năm mới, doanh số bán hàng của Mitsubishi Xpander đã đạt 808 xe, giảm mạnh 59,4% so với tháng trước (1.989 xe) và giảm mạnh 37% so với tháng 1/2024. Tuy nhiên, kết quả vẫn đủ giúp mẫu xe này tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong phân khúc MPV tháng 1/2025.

Mitsubishi Xpander hiện là phiên bản nâng cấp được giới thiệu vào tháng 6/2022. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp và được bán với 3 phiên bản (MT, AT và AT Premium) và mẫu Xpander Cross có thiết kế SUV. Mitsubishi Xpander hút khách là nhờ thiết kế hiện đại, nội thất 7 chỗ rộng rãi, đủ trang bị tiện nghi an toàn và giá bán phù hợp với 560-698 triệu đồng.

2. Toyota Innova Cross: 480 xe

Toyota Innova Cross có tháng thứ 2 liên tiếp xếp ở vị trí thứ 2 với 480 xe đã bán ra trong tháng 1/2025, giảm mạnh 60% so với tháng trước (1.203 xe), nhưng có mức tăng đột phá tới 2723% so với tháng 1/2024. Toyota Innova Cross thế hệ mới ra mắt vào giữa tháng 10/2023 với thay đổi lớn trên nhiều phương diện, trang bị tiện nghi an toàn cũng được gia tăng đáng kể so với thế hệ cũ.