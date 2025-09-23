‏Top 5 địa chỉ tháo lắp máy lạnh uy tín‏‏ tại‏‏ TPHCM

‏Máy lạnh là thiết bị thiết yếu tại TPHCM, nhưng việc tháo lắp không đúng cách có thể gây hỏng hóc hoặc giảm tuổi thọ. Tìm ‏‏địa chỉ tháo lắp máy lạnh uy tín tại TPHCM‏‏ là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất. Dưới đây là ‏‏top 5 địa chỉ tháo lắp máy lạnh tại TPHCM‏‏, được đánh giá cao dựa trên chất lượng dịch vụ, phản hồi khách hàng và khả năng cung cấp ‏‏dịch vụ tháo lắp máy lạnh tại nhà‏‏ chuyên nghiệp.‏

‏1. Limosa – Địa chỉ tháo lắp máy lạnh TPHCM‏

‏Limosa‏‏ đứng đầu danh sách ‏‏địa chỉ tháo lắp máy lạnh uy tín TPHCM‏‏, chuyên cung cấp ‏‏dịch vụ ‏‏tháo lắp máy lạnh‏‏ tại nhà‏‏ cho các thương hiệu như Daikin, Toshiba, LG. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh, đội ngũ ‏‏thợ tháo lắp máy lạnh‏‏ được đào tạo bài bản, Limosa đảm bảo tháo gỡ và lắp đặt an toàn, không làm hỏng thiết bị hay kết cấu tòa nhà.‏

‏Ưu điểm‏‏

●‏ Phản hồi trong 30 phút, hỗ trợ ‏‏tháo lắp máy lạnh tại nhà 24/24‏‏ tại quận 1, 2, 3, 4, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, …và tất cả các quận huyện khác đều được Limosa hỗ trợ tận nhà, nhanh chóng.‏

●‏ Sử dụng dụng cụ chuyên dụng, đảm bảo an toàn cho máy lạnh Panasonic, Samsung.‏

● ‏Tháo lắp máy lạnh giá rẻ‏‏ với bảng giá minh bạch, không phát sinh chi phí.‏

●‏ Phủ sóng rộng khắp TPHCM, tiện lợi cho ‏‏tháo lắp máy lạnh gần đây‏‏.‏

● ‏Bảo hành dịch vụ lên đến 6 tháng, tư vấn vị trí lắp đặt tối ưu.‏

‏Liên hệ‏‏

● Hotline: 1900 2276‏

●‏ Địa chỉ: 32 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TPHCM‏

●‏ Website‏‏: limosa.vn‏

‏2. Sửa Điện Lạnh Saigon House‏

‏Sửa Điện Lạnh ‏‏Saigon House‏‏ là trung tâm uy tín cung cấp ‏‏dịch vụ tháo lắp máy lạnh tại nhà‏‏ với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên tháo lắp máy lạnh Mitsubishi, LG, đảm bảo quy trình an toàn, không làm rò rỉ gas hay hỏng linh kiện.‏