Bài viết này sẽ giới thiệu Top 5 địa chỉ bơm ga máy lạnh uy tín TPHCM – những đơn vị được đánh giá cao nhờ đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại cho các hãng như Daikin, Panasonic, LG, quy trình nạp gas chính hãng và chi phí minh bạch.

Top 5 địa chỉ bơm ga máy lạnh uy tín TPHCM﻿

Máy lạnh thiếu gas có thể làm giảm hiệu suất làm mát, tăng tiêu thụ điện và gây hỏng hóc lâu dài. Tìm địa chỉ bơm ga máy lạnh uy tín tại TPHCM là yếu tố then chốt để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Dưới đây là top 5 địa chỉ bơm ga máy lạnh TPHCM, được đánh giá cao dựa trên chất lượng dịch vụ, phản hồi khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ bơm ga máy lạnh tại nhà nhanh chóng, an toàn.

1. Điện Lạnh Sài Gòn House – Địa chỉ bơm ga máy lạnh tại TPHCM

Điện Lạnh Sài Gòn House dẫn đầu danh sách địa chỉ bơm ga máy lạnh uy tín TPHCM, chuyên cung cấp dịch vụ bơm ga máy lạnh tại nhà cho các dòng máy lạnh Daikin, Toshiba, LG. Với đội ngũ thợ điện lạnh giàu kinh nghiệm, Sài Gòn House sử dụng gas chính hãng (R410A, R32, R22) và kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống trước khi bơm, đảm bảo không rò rỉ.

Ưu điểm:

● Phản hồi trong 30 phút, hỗ trợ bơm ga máy lạnh tại nhà 24/24 tại quận 1, quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức… tất cả quận huyện khác.

● Sử dụng gas chính hãng, phù hợp với các hãng như Panasonic, Samsung.

● Bơm ga máy lạnh giá rẻ với bảng giá minh bạch, không phát sinh chi phí.

● Phủ sóng rộng khắp TPHCM, tiện lợi cho bơm ga máy lạnh gần đây.

● Bảo hành dịch vụ lên đến 6 tháng, kiểm tra rò rỉ miễn phí.

Thông tin liên hệ:

● Số điện thoại: 0366 348 872

● Địa chỉ: 305/12 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Gò Vấp, TPHCM

2. Điện Lạnh Limosa

Limosa là trung tâm uy tín cung cấp dịch vụ bơm ga máy lạnh tại nhà với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên bơm ga cho máy lạnh Mitsubishi, LG, đảm bảo quy trình an toàn, không gây thất thoát gas.

Ưu điểm: