Top 4 cung Hoàng đạo "cực phẩm" đi đến đâu được vây quanh đến đó nhưng "nhất kiến chung tình", yêu đương cực nghiêm túc

18 phút trước Vụ án

(CATP) Thời gian vừa qua, Công an quận 3 (TPHCM) không chỉ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội mà còn tập trung tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nổi bật trong số đó, Công an quận 3 phối hợp cùng với một số đơn vị khác đã bắt nhiều đối tượng đang có lệnh truy nã để tiếp tục đấu tranh làm rõ...