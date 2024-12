Top 4 con giáp coi tiền là trên hết, không màng đến yêu

Theo tử vi, những con giáp này bận rộn kiếm tiền đến mức không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương.

Tuổi Sửu: Không ai lạ gì con giáp Sửu thuộc tuýp cuồng công việc, làm việc hăng say, phấn đấu không biết mệt mỏi để chinh phục mọi mục tiêu đã đề ra. Thời "trẻ trâu", choáng ngợp toàn bộ tâm trí và cả tình cảm của con giáp này chính là công việc, ngoài ra chẳng còn điều gì khác.

Thêm nữa, đôi khi những người cầm tinh con Trâu lại cố chấp, bướng bỉnh, không thích nghe theo lời khuyên của người khác. Tất cả những điều đó khiến người tuổi Sửu dễ dàng bỏ lỡ hạnh phúc của cả đời. Họ cặm cụi làm việc, bảo thủ ý kiến của riêng mình, để rồi khi nhìn ra ngoài, ai cũng có đôi có cặp, còn bản thân họ vẫn cô đơn, lẻ bóng. Thử hỏi vất vả làm lụng cả đời nhưng khi về căn nhà chỉ có một mình đối diện với chính mình, liệu người tuổi Sửu có thực sự cảm thấy hạnh phúc? Nên nhớ, tình yêu không đợi chúng ta, nó đến rồi đi chẳng thể níu giữ, bạn chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu là người thực tế, luôn lấy tiền tài vật chất làm mục đích phấn đấu trong cuộc sống. Đây cũng là người nhiều tham vọng, nhiều ước mơ. Cả tuổi thanh xuân, họ dùng hết nhiệt huyết để theo đuổi những thứ đó.

Yêu công việc, thích kiếm tiền, mong muốn bản thân thật giàu có để có thể cải thiện chất lượng của cuộc sống, cũng như trợ giúp gia đình. Đôi khi những lúc mệt mỏi, áp lực, tuổi Dậu muốn có một chỗ dựa, muốn được ở bên một người nào đó thực sự yêu và hiểu mình.

Thế nhưng, do quá tập trung vào những ham muốn của bản thân, mà tuổi Dậu đã bỏ lỡ nhiều nhân duyên tốt đẹp, đánh rơi mất hạnh phúc cả đời của mình ở đâu đó, nên lúc cần thì lại chẳng thể tìm được. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi trông không giống như kiểu người cuồng việc. Họ thường có tính cách giản dị và đôn hậu, cũng là mẫu người hiếu thuận với cha mẹ và thích chăm sóc gia đình.

Lúc trẻ, thông thường họ dành mọi thời gian để ở cạnh người thân hoặc chấp nhận bôn ba xứ người để làm việc, để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Con giáp này thiếu đi chủ kiến bản thân, lúc nào cũng vui vẻ nghe theo sắp xếp và dặn dò của người thân. Thậm chí cả chuyện tình cảm và hôn nhân đại sự họ cũng không dám tự quyết định nên đa số những mối nhân duyên đều thiếu kiên trì mà để trôi tuột.

Kỳ thực, người tuổi Hợi rất sợ cô đơn nhưng vì họ luôn đặt công việc lên hàng đầu nên không quan tâm chuyện theo đuổi tình yêu của chính mình. Mãi đến khi thật sự muốn dừng chân xây dựng tổ ấm thì tuổi tác đã lớn, con đường tìm hạnh phúc cho riêng mình càng khó khăn hơn.

Tuổi Tỵ: Tuổi Tỵ là những người có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu không mệt mỏi để đem lại cuộc sống hạnh phúc ấm no cho những người thân trong gia đình.

Tuổi Tỵ quá bận rộn với công việc, ít có thời gian cho bản thân, nên đừng nói gì đến chuyện yêu đương. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kì điều gì, càng không để tình cảm xen vào công việc.

Chính vì điều đó, người ta đến với tuổi Tỵ vì tình yêu thì cũng ra đi vì họ không cảm nhận được tình yêu của tuổi Tỵ. Cả thanh xuân cứ chạy theo tiền tài, đến khi đạt được rồi thì tuổi Tỵ lúc này mới nhận ra chẳng còn ai thật lòng bên cạnh mình nữa. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.