Top 3 Giọng hát Việt nhí sau 12 năm: Người gây sốt châu Á, kẻ loay hoay với nghề

Năm 2013, Giọng hát Việt nhí là hiện tượng giải trí nổi bật, được khán giả quan tâm đặc biệt. Thành công của mùa giải đầu tiên là bệ phóng cho hàng loạt ca sỹ trẻ toả sáng. Trong đó, cậu bé Quang Anh trở thành quán quân; hai vị trí còn lại của Top 3 lần lượt thuộc về Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy. Sau 12 năm, cả ba ca sỹ nhí đều đã trưởng thành.

Quang Anh (Rhyder) toả sáng nhờ gameshow

Tham gia Giọng hát Việt nhí khi mới 12 tuổi, nhờ giọng hát nội lực, Nguyễn Quang Anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi Quán quân.

Quang Anh trở thành quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên.

Chiến thắng của Quang Anh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả bởi tài năng âm nhạc và phong cách biểu diễn giàu năng lượng trên sân khấu. Câu chuyện vượt khó vươn lên trong cuộc sống cùng tình yêu âm nhạc của ca sỹ nhí cũng khiến nhiều người đồng cảm.

Bước ra khỏi cuộc thi, Quang Anh tạm dừng ca hát để đi học. Vì vậy mà sức nóng của cái tên Quang Anh dần hạ nhiệt.

Sau nhiều năm, Quang Anh trở lại đường đua Vpop vào cuối 2018, đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Tuy nhiên, con đường phát triển sự nghiệp của anh thời điểm này khá chật vật.