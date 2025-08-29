Top 3 địa điểm du lịch ở miền Bắc thu hút du khách dịp nghỉ lễ 2/9

Ngắm mùa lúa chín ở Sa Pa

Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, Sa Pa (Lào Cai) bước vào mùa lúa chín vàng rực, thu hút đông đảo du khách. Đây là một trong những điểm đến hút khách nhất miền Bắc.

Những nơi ngắm lúa đẹp có thể kể đến thung lũng Mường Hoa – “bức tranh thêu khổng lồ” của người Mông, với ruộng bậc thang uốn lượn ôm trọn sườn núi.

Bản Tả Van, Tả Phìn mang vẻ đẹp yên bình, ruộng lúa xen giữa những nếp nhà gỗ và khói bếp chiều. Lao Chải và Y Linh Hồ lại gây ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang nối dài, hoang sơ.

Sa Pa vào mùa lúa chín đẹp mắt. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

Du khách có thể thưởng thức cà phê tại các quán nằm kề ruộng bậc thang chín rộ. Hai địa chỉ nổi bật là L.á Coffee với góc nhìn thẳng ra ruộng bậc thang bản Lao Chải và cà phê Chi Pâu nhỏ xinh ở bản Pho.

Hai quán cà phê gây sốt với khung cảnh ruộng lúa ở Sa Pa. Ảnh: Chi Pâu Coffee & Homestay/L.á Coffee