Top 3 cung hoàng đạo kiếm được nhiều tiền nhất tuần mới 17-23/10/2022

Top những cung hoàng đạo giàu có nhất tuần mới 17-23/10 được sao Thủy chiếu mệnh thuận lợi, sao Thổ mang đến nhiều tin vui. Đây là lúc hai hành tinh này tạo với nhau một góc 120 độ trên đường tròn hoàng đạo. Nó bao hàm sự thành công không chỉ do may mắn mà còn do sự nỗ lực của bạn.

1. Bọ Cạp

Theo chiêm tinh tháng 10, Bọ Cạp nằm trong top 3 cung hoàng đạo xứng đáng là siêu sao kiếm tiền trong tuần này. Bọ Cạp tuần này được chiếu bởi sao Thủy và sao Thổ sẽ mang may mắn và tài lộc cho bạn. Sao Thủy khuyến khích trí thông minh, và khả năng của Bọ Cạp nhanh chóng được kích hoạt. Sao Thổ mang lại tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao cho bạn.