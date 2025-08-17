Top 3 con giáp mát tay trong đầu tư: Bẩm sinh đã có duyên với tiền, làm đâu thắng đấy

Trong thế giới đầu tư, có người phải trầy trật nhiều năm mới gặt hái thành công, nhưng cũng có những người dường như sinh ra đã “hợp vía” với tiền bạc. Chỉ cần họ bỏ vốn, cơ hội sinh lời gần như cầm chắc trong tay.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, điều này không hoàn toàn là ngẫu nhiên mà chịu ảnh hưởng của bản mệnh, ngũ hành và thiên can địa chi. Dưới đây là 3 con giáp được coi là “mát tay” nhất trong đầu tư, nhạy bén với cơ hội và dễ thu hút tài lộc.

1. Tuổi Tý - Linh hoạt, tinh quái, nhạy bén với tiền

Người tuổi Tý vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và cực kỳ giỏi quan sát thị trường. Trong kinh doanh hay đầu tư, họ có khả năng “ngửi” thấy xu hướng trước khi nó bùng nổ. Bản tính linh hoạt giúp tuổi Tý không “cố chấp” bám vào một kênh đầu tư duy nhất, mà luôn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn.