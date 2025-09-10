Top 3 con giáp 'khôn nhà dại chợ', sau nhiều lần thất bại mới thay đổi

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người có đầu óc sắc bén, khả năng phân tích nhạy bén hơn người. Thế nhưng chính vì quá cẩn trọng và đa nghi, họ thường để lỡ nhiều cơ hội tốt.

Trong công việc, Tỵ hay đo đông đếm tây, sợ rủi ro, sợ thất bại nên đôi khi bị người khác vượt mặt.

Họ có xu hướng giữ của, giữ việc, nên dù khôn khéo trong nhà nhưng khi ra ngoài lại dễ để mất cơ hội, không dám đầu tư, không dám mở rộng, dẫn đến tụt hậu so với thời cuộc.

Sau nhiều lần thất bại, tuổi Tỵ mới nhận ra rằng cuộc đời không thưởng cho người chỉ biết đứng yên. Chính khi họ dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân thì may mắn và tài vận mới dần tìm đến.