Top 20 idol nam/nữ được tìm kiếm nhiều nhất tại Nhật Bản trong năm 2021: Duy nhất 1 thành viên BTS không lọt top 10, aespa gây bất ngờ lớn

13. Jisoo (BLACKPINK)

14. Giselle (aespa)

15. Irene (Red Velvet)

16. Jang Wonyoung (cựu thành viên IZ*ONE)

17. Rosé (BLACKPINK)

18. Kim Minjoo (cựu thành viên IZ*ONE)

19. Kim Chaewon (cựu thành viên IZ*ONE)

20. Ryujin (ITZY)

Độ phủ sóng cũng như sức ảnh hưởng của TWICE và BTS tại Nhật Bản một lần nữa được chứng minh thông qua bảng xếp hạng này khi họ độc chiếm toàn bộ top 5. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của 2 thành viên aespa trong top 20 cũng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ bởi girlgroup nhà SM chỉ mới debut chưa đầy 1 năm và chưa có bất kỳ hoạt động quảng bá chính thức nào tại thị trường Nhật Bản.

Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận: "Woa BTS và TWICE đỉnh thật", "Hul aespa chưa gì mà đã được biết đến ở Nhật Bản rồi... Thần kỳ ghê", "Có vẻ như bảng xếp hạng này là sự tổng hợp của độ nổi tiếng và độ nhận diện công chúng. Ở Nhật Bản Kim Chaewon và Kim Minjoo nổi tiếng hơn Jang Wonyoung nhưng thứ hạng tìm kiếm của Jang Wonyoung lại cao hơn", "Quả nhiên ở Nhật Bản thì TWICE vẫn áp đảo hơn cả", "Woa... Có hết 9 thành viên TWICE luôn nè...", "BTS và TWICE nổi tiếng ở Nhật Bản thật đấy",....