Top 2 vũ đạo girlgroup đỉnh nhất qua từng thế hệ idol: BLACKPINK và ITZY bị Knet phản đối gay gắt nhất khi đặt cạnh TWICE và aespa

Vũ đạo lắc vai

aespa - "Next Level" (2021)

Vũ đạo chữ "ㄷ"

Trong số 4 thế hệ girlgroup Kpop, gen 2 có lẽ là thế hệ khiến cộng đồng mạng phải "đau đầu" hơn cả khi phải chọn ra chỉ 2 vũ đạo biểu tượng. Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của vũ đạo "Tell Me" hay "Gee" nhưng bên cạnh 2 ca khúc này, dàn girlgroup gen 2 vẫn còn hàng loạt hit lớn khác được người người nhà nhà nhớ đến và nhảy theo cho đến tận hôm nay, một vài ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như "Mister" của KARA, "Nobody" của Wonder Girls, "Abracadabra" của Brown Eyed Girls, "Tell Me Your Wish" của SNSD, "Bo Peep Bo Peep" của T-ara,....

- "Nhắc đến SNSD thì điệu nhảy móc chân trong "Tell Me Your Wish" có sức ảnh hưởng hơn mà nhỉ..."

- ""Abracadabra" đâu rồi? Tôi chỉ nghĩ đến mỗi vũ đạo bài này thôi ㅋㅋㅋ"

- "Gen 2 phải là "Tell Me" với vũ đạo lắc mông trong "Mister" chứ nhỉ"

- "Cả 2 vũ đạo nổi tiếng nhất của gen 2 phải là của Wonder Girls hết chứ, "Tell Me" và "Nobody" một thời gây sốt khắp nơi mà"

- "Thế mới thấy gen 2 nhiều hit thật, ngoài 2 bài ở trên thì vẫn còn một danh sách dài những bài hát khác cũng có vũ đạo nổi tiếng không kém. "Mister", "Nobody", "Abracadabra", "Bo Peep Bo Peep", "Roly Poly", "Tell Me Your Wish",... Kể cả ngày cũng chưa hết đấy"

- "Số lượng vũ đạo hit của gen 2 chắc phải bằng tất cả các gen khác cộng lại mất... Riêng Wonder Girls thì thật sự phải nói là đưa bài vào nào cũng được luôn, đặc biệt là bộ 3 hit quốc dân Tel-So-No. Ngoài ra còn có SNSD, T-Ara, KARA, Brown Eyed Girls cũng đầy hit"

- "Độ nhận diện công chúng của các nhóm gen 2 vốn đã rất khủng rồi nên rất khó chọn ra chỉ 2 vũ đạo biểu tượng. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì tôi sẽ chọn "Nobody" và "Abracadabra""

- "Gen 2 nhiều bài nổi tiếng quá, khó mà chọn ra chỉ 2 điệu nhảy lắm. Cá nhân tôi nghĩ đến điệu nhảy lắc mông của KARA đầu tiên"