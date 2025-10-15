Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 9: Toyota Yaris Cross bất ngờ vút lên ngôi đầu

Ghi nhận cập nhật thị trường ô tô của VietNamNet cho thấy, tổng sản lượng bán ra của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ tới 48.898 chiếc trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Trong đó, doanh số của VAMA đạt 30.688 xe, tăng tới 18% so với tháng 8 nhưng vẫn còn kém 16% so với tháng 9/2024. VinFast bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại trong tháng 9, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2025 lên con số kỷ lục 103.884 xe. Còn hãng xe Hàn Quốc Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất và phân phối đã bán ra 4.296 chiếc trong tháng, đưa doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2025 lên 35.802 chiếc.

VinFast VF 3 trở lại là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 9 vừa qua. Ảnh: VF

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 8.