Top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7: Ford Ranger soán ngôi số 1 của Xpander

15/08/2025 16:31

Trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 7 ở nhóm xe xăng dầu, Ford Ranger vươn lên mạnh mẽ đứng số 1 thị trường, với doanh số bán ra vượt qua cả Mitsubishi Xpander và Mazda CX-5.

Thị trường ô tô trong nước tháng 7 vừa qua vẫn duy trì sự sôi động khi các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có lượng bán ra 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 chiếc xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

Tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống (xe xăng dầu), danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 6, đặc biệt là ở top dẫn đầu.

Ford Ranger với lượng bán ra 1.598 chiếc, tăng 14% so với tháng trước đã vươn lên vị trí số 1, đẩy quán quân của tháng trước là Mitsubishi Xpander xuống vị trí thứ 3. Doanh số luỹ kế của "vua bán tải" trong năm 2025 đạt 9.383 chiếc.

Ford Ranger có doanh số ấn tượng và trở lại là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 7. Ảnh: FVN

Tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trong top xe này là Mazda CX-5 với 1.586 chiếc, tăng 6% so với tháng 6. Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2025, có 8.970 chiếc CX-5 được bàn giao tới tay khách Việt.

Trong tháng 7 vừa qua, mẫu MPV của Mitsubishi là Xpander chỉ bán ra được 1.453 chiếc, giảm tới 16% so với tháng trước. Tuy vậy, cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, Xpander vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường với 9.740 chiếc.

Honda City có doanh số tăng gấp hơn 3 lần so với tháng trước và trở lại top xe bán chạy với vị trí thứ 7. Ảnh: HVN

Honda City và Toyota Corolla Cross là hai cái tên trở lại top 10 sau nhiều tháng vắng mặt, thế chỗ của Toyota Innova Cross và Hyundai Tucson. Đáng chú ý, Honda City với doanh số 1.181 chiếc, tăng gấp hơn 3 lần so với tháng trước, nhờ đó mẫu xe này góp mặt ở vị trí thứ 7, bám khá sát đối thủ Toyota Vios.

Như vậy, trong top 10 xe bán chạy tháng 7/2025, Ford và Toyota mỗi hãng có đến 3 đại diện; Mitsubishi có 2 cái tên; Mazda và Honda mỗi hãng có 1 mẫu xe nằm trong top 10. Trong khi đó, Hyundai và KIA là những hãng xe lớn không còn đại diện nào trong danh sách này.

Ở phân khúc xe điện, hiện chỉ có VinFast công bố số liệu. Tháng 7 vừa qua, VF 3 có lượng bán ra 3.140 chiếc. Lũy kế từ đầu năm 2025, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bàn giao tới tay khách hàng. Đây vẫn là mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường nhờ giá rẻ.

