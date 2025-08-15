Top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7: Ford Ranger soán ngôi số 1 của Xpander

Thị trường ô tô trong nước tháng 7 vừa qua vẫn duy trì sự sôi động khi các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có lượng bán ra 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 chiếc xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

Tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống (xe xăng dầu), danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 6, đặc biệt là ở top dẫn đầu.