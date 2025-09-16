Top 10 xe điện cao cấp có phạm vi hoạt động xa nhất

10. Volkswagen ID.7 (702 km)

Mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Volkswagen đã khắc phục được một số nhược điểm của dòng ID trước đó và có thể đi xa hơn bất kỳ "người anh em" nào.

Phạm vi hoạt động ấn tượng của xe có được một phần nhờ vào thiết kế khí động học với dáng coupe, giúp giảm hệ số cản gió xuống chỉ còn 0,23Cd. Xe có hai biến thể: bản Pro với pin 77 kWh đi được 613 km và bản Pro S với pin 86 kWh cho phạm vi di chuyển 702 km mỗi lần sạc.

9. Tesla Model 3 Long Range (702 km)

Model 3 luôn nằm trong top những mẫu xe điện bán chạy nhất ở Mỹ, Anh và châu Âu. Phiên bản Long Range dẫn động cầu sau được trang bị pin LFP dung lượng 62,5 kWh do CATL cung cấp. Phạm vi hoạt động ước tính lên đến 702 km sau mỗi lần sạc đầy.

8. Polestar 3 Long Range (705 km)