Top 10 xe bán chậm tháng 9/2025: Ford Explorer bất ngờ trở lại dù đã ngừng bán

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 9/2025 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động so với tháng trước.

Nếu tháng 8 vẫn ghi nhận một số mẫu trong nhóm “top ế” có tăng trưởng nhẹ dù thị trường giảm 18%, thì bước sang tháng 9, bức tranh đã u ám hơn hẳn. Mẫu xe bán “tốt” nhất trong bảng xếp hạng cũng chỉ đạt vỏn vẹn 19 chiếc – con số phản ánh sức mua lao dốc ở nhóm sản phẩm kén khách.

Sau nhiều tháng giữ vị trí dẫn đầu danh sách xe bán chậm, KIA Morning bất ngờ rời bảng xếp hạng. Thay vào đó, vị trí “đội sổ” tháng 9 thuộc về Ford Explorer với doanh số chỉ 1 chiếc. Điều đáng chú ý, mẫu SUV cỡ lớn này đã được Ford Việt Nam công bố ngừng bán từ tháng 7, nên rất có thể đây chỉ là xe tồn kho được bán nốt.