Top 10 thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm nhưng rất tốt cho sức khỏe

Cà chua có thể giúp chống lại ung thư vú, tuyến tiền liệt, miệng, tuyến tụy và ruột kết. Cà chua cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene - giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư.

Hợp chất Indole-3-carbinol có trong bắp cải ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư vú. Indole-3-carbinol cũng giúp chuyển đổi các ảnh hưởng có hại của estrogen thành một hợp chất hữu ích.

9. Cà tím

Cà tím chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C và các protein. Trong thực tế, cà tím không chỉ giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp mà còn chứa chất chống ung thư là solanine - có thể ngăn chặn việc phát triển của khối u trong hệ tiêu hóa.

10. Mướp đắng

Trong mướp đắng có một loại protein hoạt tính có khả năng phòng ngừa ung thư rất hiệu quả. Loại protein này kích thích hệ miễn dịch, loại trừ độc tố trong cơ thể.

Ngoài ra, chiết xuất từ mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.

