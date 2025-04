Han So Hee bùng nổ với nhan sắc sắc sảo, mạnh mẽ, như nữ thần bước ra từ thần thoại. Vai Yeo Da Kyung trong The World of the Married và Yoon Ji Woo trong My Name khiến khán giả Netflix mê mẩn trước thần thái cuốn hút và gương mặt hoàn hảo của nữ diễn viên. Là đại sứ Dior, cô tỏa sáng tại Paris Fashion Week với phong cách táo bạo, trở thành biểu tượng thời trang thế hệ mới. Nhan sắc của cô được ví như ngọn lửa rực cháy, không thể rời mắt.

Bae Suzy, “tình đầu quốc dân”, chinh phục khán giả bằng làn da rạng ngời và nụ cười ngọt ngào như ánh nắng. Vai Go Hye Mi trong Dream High và Nam Hong Ju trong While You Were Sleeping đưa cô lên hàng ngôi sao, với nhan sắc tự nhiên và diễn xuất đầy cảm xúc. Là đại sứ Lancôme, cô tỏa sáng tại Paris Fashion Week với phong cách hiện đại, trẻ trung. Bae Suzy là biểu tượng của tuổi trẻ, nơi nhan sắc và tài năng đan xen.

9. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung, từ sao nhí đến mỹ nhân thế hệ mới, mang vẻ đẹp trong sáng, rực rỡ như hoa mùa xuân. Vai Hong Ra On trong Love in the Moonlight khiến khán giả châu Á say mê trước nụ cười làm tan chảy trái tim. Là đại sứ Dior Beauty, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với phong cách thanh thoát, trở thành hình mẫu của thế hệ trẻ. Nhan sắc của cô là lời hứa cho tương lai rực rỡ của K-drama.

10. Shin Min Ah

Shin Min Ah sở hữu nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, như nữ thần vạn năng của màn ảnh Hàn. Vai diễn trong My Girlfriend is a Gumiho và Hometown Cha-Cha-Cha chinh phục khán giả toàn cầu, với vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa quyến rũ, khiến mọi góc quay đều hoàn hảo. Là đại sứ Roger Vivier, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với phong cách sang trọng, quý phái.

Hoàng Anh