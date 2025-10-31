Top 10 món ăn Halloween được trang trí gây ám ảnh nhất

Mang món ăn này vào bàn tiệc văn phòng, bạn có thể kết hợp trong thực đơn tiệc nhanh với khay súp lớn, để nhân viên thoải mái lựa chọn hoặc sang trọng hơn, bạn lồng ghép súp vào tiệc Buffet, trao đổi với đơn vị tổ chức tiệc chuẩn bị riêng từng chén súp, trang trí mạng nhện đặc biệt, dành cho từng nhân viên.

2. Xúc xích ngón tay

Xúc xích đang là món ăn phổ biến, có thể biến tấu, sáng tạo thành nhiều món ăn ngon. Dịp Halloween, bạn mang xúc xích vào bàn tiệc tại văn phòng với món xúc xích ngón tay rùng rợn. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, đầu bếp kết hợp xúc xích với bánh mì áp chảo tạo thành món ăn Finger Food đậm chất Halloween.