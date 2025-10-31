Top 10 món ăn Halloween được trang trí gây ám ảnh nhất

1. Súp bí đỏ mạng nhện
Nếu như bạn dự định tổ chức buổi tiệc Halloween tại văn phòng để vui chơi cùng đồng nghiệp thì đây sẽ món khai vị tuyệt vời. Món súp bí đỏ quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày nay biến tấu với nhiều loại gia vị thơm ngon, bổ dưỡng, mang đậm bản sắc phương Tây. Súp bí đỏ cũng là món ăn truyền thống, không thể thiếu trong các bữa tiệc Halloween.
Mang món ăn này vào bàn tiệc văn phòng, bạn có thể kết hợp trong thực đơn tiệc nhanh với khay súp lớn, để nhân viên thoải mái lựa chọn hoặc sang trọng hơn, bạn lồng ghép súp vào tiệc Buffet, trao đổi với đơn vị tổ chức tiệc chuẩn bị riêng từng chén súp, trang trí mạng nhện đặc biệt, dành cho từng nhân viên.
2. Xúc xích ngón tay
Xúc xích đang là món ăn phổ biến, có thể biến tấu, sáng tạo thành nhiều món ăn ngon. Dịp Halloween, bạn mang xúc xích vào bàn tiệc tại văn phòng với món xúc xích ngón tay rùng rợn. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, đầu bếp kết hợp xúc xích với bánh mì áp chảo tạo thành món ăn Finger Food đậm chất Halloween.
Lưu ý, vì hình dạng “kỳ quái” món ăn có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Vì vậy, khi bày trí lên bàn tiệc bạn chuẩn bị thêm các bảng tên (namecard) giới thiệu rõ tên món ăn cũng như các nguyên liệu thành phần. Điều này vừa thể hiện sự chuyên nghiệp của bàn tiệc Halloween vừa giúp thực khách chủ động chọn món ăn yêu thích.
3. Gà nướng bóng đêm
Nghe tên thôi, cũng đủ thấy món ăn này đặc biệt đến mức nào. Không phải là “cháy két” như mọi người đang nghĩ. Món gà nướng bóng đêm được đầu bếp sáng tạo, thay thế lớp bột vàng ruộm của món gà rán thông thường thành bột than tre, tạo nên màu đen huyền bí.
Vẻ ngoài có phần đặc biệt, đúng với không khí bàn tiệc Halloween, món ăn này có thể sẽ gây nhầm lẫn nhưng khi thưởng thức thì "dính" vô cùng. Thịt gà mềm thơm vừa phải kết hợp mùi hương tự nhiên của tinh than tre mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ, kích thích vị giác thực khách.
4. Pasta bò viên ma quái
Cũng là sợi pasta quen thuộc, là sốt cà chua, bò bằm và bò viên nhưng khi mang món ăn này vào bàn tiệc Halloween, bạn có thể sáng tạo hơn. Những viên bò kết hợp cùng phô mai và hạt oliu tạo hình con mắt, trông rùng rợn, đáng sợ nhưng đầy hấp dẫn.
Tránh trường hợp phá vỡ phong cách trang trí, khi trình bày lên bàn tiệc bạn khéo cân nhắc. Nếu là phần pasta lớn trong tiệc Nhanh hoặc tiệc Buffet, bạn để riêng những “con mắt ma quái” ra đĩa để thực khách tự chọn, hạn chế việc trộn nhiều lần, các viên bò này bị vỡ.
5. Trứng chết chóc
Với màu sắc bắt mắt, các nguyên liệu quen thuộc, trứng chết chóc đưa thực khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thoạt nhìn vẻ ngoài, bạn có thể lầm tưởng đây là thạch rau câu nhiều lớp hoặc nửa quả trứng luộc ăn kèm wasabi, nhưng không, trứng chết chóc thú vị hơn nhiều.
Lấy trứng luộc làm chủ đạo, đầu bếp kết hợp lòng đỏ trứng và phô mai tạo thành lớp nước sốt óng ánh. Quả oliu, wasabi, ớt chuông đỏ cùng kết hợp tạo hình con mắt trang trí. Món ăn có thể lạ lẫm từ hình thức đến nguyên liệu nhưng hương vị sẽ khiến bạn khó lòng khước từ.
6. Xôi bí ngô
Bí ngô vốn là hình tượng quen thuộc, xuất hiện xuyên suốt mỗi mùa Halloween. Mang hình tượng này vào bàn tiệc, bạn có nhiều cách thể hiện, không chỉ là món súp khai vị như vừa nêu mà còn có thể là xôi cho món chính.
Xôi bí ngô có cách chế biến đơn giản, màu cam quen thuộc lấy từ quả gấc, tạo màu tự nhiên. Xôi chín, đầu bếp tạo hình thành quả bí, điểm xuyết mắt mũi bằng lá rong biển hoặc các loại trái cây khác. Món này sẽ tròn vị hơn nếu ăn kèm gà chiên, phù hợp với hầu hết các loại tiệc Halloween (tiệc mặn).
7. Bánh mì xác ướp
Chỉ vài thao tác đơn giản món bánh mì với hình dạng quen thuộc bỗng được “hoá trang” thành xác ướp, hài hoà với bàn tiệc Halloween tại văn phòng. Thay vì tạo khối như các loại bánh mì thường thấy, thợ làm bánh sử dụng xúc xích làm nhân, cuộn các lớp xung quanh, điểm xuyết thêm mắt, mũi, hoàn thiện hình ảnh xác ướp ấn tượng.
Món này có thể là một phần trong bàn tiệc Tea break, tiếp thêm năng lượng cho nhân viên giữa các hoạt động vui chơi hoặc kết hợp cùng xúc xích ngón tay trong bàn tiệc Finger Food. Tất cả đều là các món nhỏ gọn, vừa một lần ăn, phù hợp với thực đơn tiệc Halloween tổ chức tại văn phòng.
8. Bánh nhung đỏ rướm máu
Không xa lạ, biến tấu nhiều như các món vừa kể trên, bánh nhung đỏ rướm máu đơn giản chỉ là Red Velvet được khắc hoạ đậm nét hơn. Màu đỏ thông thường nay được tô đậm hơn, tạo cảm giác như màu máu, từng lớp bánh mềm mịn nay được làm đầy đặn hơn. Nhìn từ xa, món bánh này như thể một khối thịt tươi đang rướm máu liên tục.
Đây sẽ món tráng miệng tuyệt vời trong thực đơn tiệc Halloween hoặc là một trong những món chủ đạo của bàn tiệc Tea break Halloween, thu hút sự chú ý của phần đông thực khách.
9. Thạch trái cây huyết tương
Lấy màu đỏ đặc trưng của Halloween làm chủ đạo, món tráng miệng này rùng rợn theo một cách riêng. Thạch trái cây đỏ thẫm với bóng ma sóng sánh trên mặt kích thích sự tò mò khám phá của thực khách.
Với món ăn này nói riêng các món có màu đỏ nói chung, bạn hạn chế lạm dụng màu thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Màu đỏ tự nhiên bạn có thể lấy từ các loại quả như dâu tây, dưa hấu, thanh long, atiso đỏ, quả gấc hoặc củ đền.
10. Bộ não đẫm máu
Đây là bánh kem với tạo hình bộ não với từng nếp gấp tinh tế, thoạt nhìn bạn khó hình dung đúng nguyên liệu cũng như loại bánh. Tăng độ rùng rợn, đảm bảo đúng chất Halloween, thợ làm bánh phủ thêm sắc đỏ đặc trưng.
Món bánh Halloween với hình dạng rợn người này bạn có thể kết hợp với mọi loại bàn tiệc, vừa là món tráng miệng sau bữa ăn chính vừa như một “phụ kiện” để mọi người cùng “sống ảo”, tạo nên những tấm ảnh Halloween ấn tượng.
Nguồn: pito