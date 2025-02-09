Top 10 mẫu SUV hybrid tốt nhất năm 2025

10. MG ZS

Mẫu SUV cỡ nhỏ MG ZS sử dụng động cơ xăng 1.5L cùng với mô-tơ điện, cho tổng công suất 195 mã lực. Hệ thống hybrid kết hợp với hộp số tự động 3 cấp tương tự mẫu MG 3 hybrid.

Theo Autocar, ưu điểm lớn nhất của MG ZS chính là giá bán dưới 25.000 bảng Anh (khoảng 697 triệu đồng), qua đó trở thành một trong những mẫu xe hybrid rẻ nhất tại thị trường Anh và châu Âu. Xe còn ghi điểm với lượng trang bị phong phú so với mức giá, nhưng trải nghiệm lái được đánh giá chưa thật sự nổi bật.

9. Lexus NX

Trong phân khúc SUV hybrid, hiếm có mẫu xe nào mang lại sự tinh tế như Lexus NX. Xe có hai tùy chọn cấu hình: bản 350h hybrid tự sạc và bản 450h+ PHEV.

Bản PHEV cho phép chạy thuần điện 72 km, trong khi bản hybrid HEV thấp hơn phù hợp hơn với những khách hàng không tiện sạc pin. Trải nghiệm lái của NX nhìn chung mang thiên hướng êm ái. Các phiên bản F-Sport được trang bị hệ thống giảm chấn thích ứng, cho khả năng xử lý gọn gàng, ổn định và chính xác.

8. BMW X1

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ hybrid được thể hiện rõ ở BMW X1 khi mẫu SUV cỡ nhỏ này có khả năng chạy thuần điện hơn 80 km.