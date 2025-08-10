Top 10 mẫu SUV điện tốt nhất năm 2025

10. Renault Scenic E-Tech

Mẫu SUV điện cỡ trung mới của Renault được đánh giá là phù hợp để phục vụ gia đình với khoang cabin khá rộng và nhiều tiện nghi. Bên trong xe có nhiều hộc chứa đồ tiện dụng và vẫn duy trì các nút bấm vật lý để dễ thao tác. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh để giúp tăng cảm giác thoáng đãng.

Hiện nay, Renault Scenic E-Tech chỉ còn một phiên bản Long Range, cho phạm vi di chuyển 610 km theo chuẩn WLTP. Qua thử nghiệm thực tế ở châu Âu, xe có thể đi được khoảng 480 km với một lần sạc.

9. MG S5 EV

Mẫu xe Trung Quốc được đánh giá cao ở nội thất với các chi tiết như công tắc lớn, dễ thao tác và cho cảm giác chắc chắn. Cách bố trí các cụm điều khiển chức năng đơn giản mà trực quan, giúp tăng trải nghiệm người dùng.

Điểm trừ của xe nằm ở chất lượng hệ thống ADAS chưa tốt bên cạnh phạm vi hoạt động chỉ ở mức tạm ổn. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 168 mã lực và phạm vi hoạt động 340 km/lần sạc, trong khi bản Long Range đạt 228 mã lực và 480 km/lần sạc.

8. Polestar 3

Mẫu SUV điện chủ lực của Polestar sở hữu ngoại hình độc đáo và khoang nội thất sang trọng, đậm chất công nghệ. Không gian bên trong rộng rãi, hiện đại với vật liệu tái chế cao cấp, màn hình trung tâm lớn tích hợp Google Maps và kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto.