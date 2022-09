Top 10 ga tàu đẹp và cổ nhất thế giới

Nhìn vào cách xây dựng, và kiến ​​trúc bên trong nhà ga, chúng ta có thể biết được một phần lịch sử và văn hóa của thành phố nơi nó tọa lạc. Hãy cùng chiêm ngưỡng kiến ​​trúc độc đáo của 10 nhà ga cổ nhất và đẹp nhất thế giới dưới đây.

1. Nhà ga trung tâm Grand, New York, Mỹ

Được coi là một trong những ga xe lửa đẹp nhất thế giới, ga Grand Central là một địa danh nổi tiếng ở thành phố New York. Nhà ga với kiến ​​trúc theo phong cách Beaux-Arts đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood.

Được xây dựng vào thế kỷ 20, nhà ga nổi tiếng với bức tranh tường về chòm sao được vẽ trên trần hình vòm màu xanh lá cây. Du khách không thể bỏ lỡ chiếc đồng hồ bốn mặt mang tính biểu tượng trong sảnh khách chính, một thiết kế cổ điển của Henry Edward Bedford.

Đây là nhà ga đường sắt lớn nhất thế giới, với 44 sân ga và 67 đường ray. Tòa nhà điều hành chính, được thiết kế theo phong cách Beau-Arts, được hoàn thành vào năm 1913.

Tòa nhà chính của nhà ga từng được sử dụng để chứa các phòng trưng bày nghệ thuật và hoạt động như một viện bảo tàng. Grand Central Terminal đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, bao gồm "The Godfather" và "The Man in Black".

2. Ga xe lửa Liège-Guillemins, Bỉ

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha Santiago Caltrava, nhà ga có cấu trúc tuyệt đẹp bằng thép và kính, vừa được khánh thành vào năm 2009. Đây là công trình nổi tiếng với vẻ đẹp kiến ​​trúc tinh xảo, vốn nổi tiếng về vẻ đẹp kiến ​​trúc.

Trước khi thiết kế ga Liège, Calatrave đã thiết kế ga Saint Exupéry ở Lyon, ga Oriente ở Lisbon, và đang tiếp tục xây dựng ga Mons (Bỉ), sẽ mở cửa trước khi thành phố trở thành Thủ đô Văn hóa Châu Âu trong năm 2015.

Ga Liège đẹp tinh tế từ mái kính cao 35 mét đến kiến ​​trúc nhẹ nhàng của các cửa hàng và quán cà phê trên sân ga chính cho đến trung tâm chăm sóc trẻ em đầu tiên của châu Âu nằm trên sân ga. Một điều đặc biệt nữa ở nhà ga là không có áp phích quảng cáo, bốt điện thoại công cộng nào.

3. Ga Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản