Top 10 Điện thoại dưới 10 triệu đáng mua nhất 2025

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G được xem là lựa chọn nổi bật trong phân khúc tầm trung, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và công nghệ sạc siêu nhanh.

● Hiệu năng và bộ nhớ: Thiết bị được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3 hoặc Snapdragon 8s Gen 3 sản xuất trên tiến trình 4nm, cho khả năng xử lý mượt mà từ tác vụ hằng ngày đến chơi game nặng. Máy có các tùy chọn RAM 8GB/12GB và bộ nhớ trong 256GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thoải mái.

● Màn hình: Sử dụng tấm nền AMOLED 1.5K kích thước 6,67 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa 3.000 nits, cho chất lượng hiển thị sống động và rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

● Pin và sạc: Viên pin dung lượng 5.110mAh hoặc 6.200mAh kết hợp sạc nhanh 120W, giúp sạc đầy pin chỉ trong khoảng 20 phút một trong những tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay.

● Giá bán tham khảo (bản 8GB + 256GB): khoảng 8,79 triệu đồng (giá ưu đãi tại thời điểm tháng 10/2025).

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G là mẫu smartphone tầm trung đáng chú ý của Samsung, kết hợp thiết kế cao cấp với hiệu năng ổn định và nhiều tính năng thông minh.

● Thiết kế: Khung nhôm cao cấp kết hợp hai mặt kính bóng bẩy tạo cảm giác sang trọng, chắc chắn.

● Màn hình: Trang bị tấm nền Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD + và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà, sắc nét.