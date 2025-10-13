Top 10 Điện thoại dưới 10 triệu đáng mua nhất 2025

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G được xem là lựa chọn nổi bật trong phân khúc tầm trung, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và công nghệ sạc siêu nhanh.
● Hiệu năng và bộ nhớ: Thiết bị được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3 hoặc Snapdragon 8s Gen 3 sản xuất trên tiến trình 4nm, cho khả năng xử lý mượt mà từ tác vụ hằng ngày đến chơi game nặng. Máy có các tùy chọn RAM 8GB/12GB và bộ nhớ trong 256GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thoải mái.
● Màn hình: Sử dụng tấm nền AMOLED 1.5K kích thước 6,67 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa 3.000 nits, cho chất lượng hiển thị sống động và rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.
● Pin và sạc: Viên pin dung lượng 5.110mAh hoặc 6.200mAh kết hợp sạc nhanh 120W, giúp sạc đầy pin chỉ trong khoảng 20 phút một trong những tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay.
● Giá bán tham khảo (bản 8GB + 256GB): khoảng 8,79 triệu đồng (giá ưu đãi tại thời điểm tháng 10/2025).
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G là mẫu smartphone tầm trung đáng chú ý của Samsung, kết hợp thiết kế cao cấp với hiệu năng ổn định và nhiều tính năng thông minh.
● Thiết kế: Khung nhôm cao cấp kết hợp hai mặt kính bóng bẩy tạo cảm giác sang trọng, chắc chắn.
● Màn hình: Trang bị tấm nền Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD + và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà, sắc nét.
● Hiệu năng: Sử dụng chip Exynos 1580 cùng RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, đủ sức đáp ứng các nhu cầu đa nhiệm và giải trí.
● Camera: Cụm ba camera sau (50MP + 12MP + 5MP) hỗ trợ chống rung quang học OIS, giúp chụp ảnh sắc nét trong mọi điều kiện. Máy còn tích hợp các tính năng AI thông minh như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) và Xóa đối tượng (Object Eraser).
● Pin: Viên pin 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp nạp năng lượng nhanh chóng và duy trì thời lượng sử dụng dài.
Honor X9c 5G
Honor X9c 5G là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đề cao độ bền và thời lượng pin dài, mang đến trải nghiệm ổn định và bền bỉ trong mọi điều kiện.
● Pin: Trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 6.600mAh, cho thời gian sử dụng kéo dài 1–3 ngày tùy nhu cầu.
● Sạc: Hỗ trợ sạc nhanh 66W, giúp nạp 65% pin chỉ trong khoảng 30 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ.
● Màn hình: Sử dụng tấm nền AMOLED 6,78 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa lên đến 4.000 nits, mang đến hình ảnh sống động và hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.
● Độ bền: Thiết kế siêu cứng cáp, có khả năng chống rơi vỡ từ độ cao 2 mét, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65/IP69, bảo đảm độ bền vượt trội.
● Hiệu năng: Sức mạnh đến từ chip Snapdragon 6 Gen 1, kết hợp RAM 8GB hoặc 12GB, đáp ứng mượt mà các tác vụ thường ngày và giải trí đa nhiệm.
OPPO Reno13 F 5G
OPPO Reno13 F 5G nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiện đại, kết hợp giữa yếu tố thời trang và công nghệ – hướng tới người dùng yêu thích phong cách năng động.
● Màn hình: Sở hữu tấm nền OLED 6,67 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 90Hz, mang lại hình ảnh mượt mà và sắc nét.
● Hiệu năng: Máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1 (bản 5G) cùng RAM 12GB, cho khả năng xử lý nhanh và tiết kiệm năng lượng.
● Camera: Hệ thống 3 camera sau, trong đó camera chính 50MP cho chất lượng ảnh sắc nét; camera trước 32MP hỗ trợ chụp chân dung và selfie rõ nét.
● Pin: Viên pin 5.000mAh (hoặc 5.800mAh) kết hợp sạc nhanh 45W, giúp duy trì năng lượng cả ngày dài. Máy chạy trên ColorOS 15 dựa trên Android 15, mang lại trải nghiệm mượt mà và nhiều tiện ích thông minh.
Samsung Galaxy A35 5G
Samsung Galaxy A35 5G là một trong những mẫu smartphone tầm trung chủ lực của Samsung để hướng đến người dùng cần hiệu năng ổn định, màn hình đẹp và khả năng chống chịu tốt trong quá trình sử dụng hằng ngày.
● Hiệu năng: Thiết bị được trang bị chip Exynos 1380, kết hợp RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, mang đến khả năng xử lý mượt mà các tác vụ phổ thông, đồng thời tối ưu điện năng hiệu quả.
● Độ bền: Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP67, giúp bảo vệ an toàn trong các tình huống sử dụng ngoài trời hoặc vô tình tiếp xúc với nước.
● Màn hình: Sử dụng tấm nền Super AMOLED 6,6 inch độ phân giải Full HD + với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét, màu sắc rực rỡ và chuyển động mượt mà.
● Pin và sạc: Viên pin 5.000mAh đi kèm sạc nhanh 25W, cho thời lượng sử dụng dài và khả năng nạp lại năng lượng nhanh chóng.
Một số lựa chọn mạnh mẽ khác trong tầm giá dưới 10 triệu đồng
Phân khúc smartphone dưới 10 triệu đồng trong năm 2025 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với hàng loạt mẫu máy sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, màn hình chất lượng cao và pin “trâu”. Dưới đây là những lựa chọn đáng chú ý nhất:
● Realme 14 5G / realme 13+ 5G: realme 14 5G trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4, pin 6.000mAh, sạc nhanh 45W, đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP69. Trong khi đó, realme 13+ 5G sử dụng chip Dimensity 7300 Energy 5G, pin 5.000mAh và sạc nhanh 80W, mang lại trải nghiệm cân bằng giữa hiệu suất và độ bền.
● OPPO Reno 12 5G (12GB/256GB): Sở hữu vi xử lý Dimensity 7300, màn hình cong OLED 6,7 inch 120Hz cùng pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, giúp nạp đầy năng lượng chỉ trong thời gian ngắn.
● Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Nổi bật với camera chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, màn hình AMOLED 6,67 inch 120Hz, chip Helio G99 Ultra và pin 5.000mAh đi kèm sạc nhanh 67W cấu hình hiếm thấy trong tầm giá.
● Honor 90 5G (12GB/256GB): Trang bị chip Snapdragon 7 Gen 1, màn hình 6,7 inch độ phân giải cao (2664 × 1200 pixels) tần số quét 120Hz, và RAM 12GB, mang đến trải nghiệm mượt mà, hiển thị sắc nét.
Tổng kết: Trong tầm giá dưới 10 triệu đồng, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu những smartphone có hiệu năng mạnh (Snapdragon/Dimensity cận cao cấp), màn hình OLED/AMOLED 120Hz cao cấp, cùng pin dung lượng lớn trên 5.000mAh đi kèm sạc nhanh từ 45W đến 120W mang lại trải nghiệm vượt xa mức giá.
