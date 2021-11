Top 10 chủ đề giải trí hot nhất tháng 10 tại Hàn Quốc: ‘Squid Game’ chiếm phân nửa

5. Hometown Cha-Cha-Cha

Bộ phim truyền hình của đài tvN đã cán đich ở vị trí thứ 5 trong danh sách những chủ đề giải trí được tìm kiếm nhiều nhất. Bộ phim đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng suốt quãng thời gian lên sóng và là một trong những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài cáp.

Poster phim Hometown Cha-Cha-Cha

4. My Name

Bộ phim hành động được lên sóng gần đây của Netflix đã thu về đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Phim kể về một người phụ nữ đã gia nhập vào các băng đảng và lực lượng cảnh sát để trả thù cho người cha bị ám sát của mình. Ba trong số tám tập của My Name đã được chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 26. Với hơn 824 nghìn lượt tìm kiếm, My Name là chủ đề giải trí hot thứ tư trong tháng 10 tại Hàn Quốc.

Poster phim My Name

3. Lee Jung Jae

Lee Jung Jae đã tham gia diễn xuất từ lâu với vai diễn đầu tay trong bộ phim Dinosaur Teacher lên sóng từ năm 1993. Anh nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhưng vai diễn Seong Gi Hun trong Squid Game đã đưa tên tuổi anh vươn tầm thế giới. Chủ đề về nam diễn viên thu về hơn 1,5 triệu lượt tìm kiếm trên Wikipedia, đứng thứ 3 trong danh sách những chủ đề giải trí Hàn Quốc hot nhất tháng 10.