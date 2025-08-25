Top 10 chiến sĩ hot nhất lễ diễu binh 2/9: Lê Hoàng Hiệp chỉ cần nói 7 từ đã gây 'bão', chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường có fanpage riêng

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ này thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dí dỏm gọi đây là những "siêu phẩm" mà "cả nước mê".

Ngoài những cái tên vốn đã thân thuộc từ đợt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (nhiệm vụ A50) như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần,... thì một loạt những cái tên cực hot được khui ra trong nhiệm vụ A80 lần này cũng viral không kém.