Tổng tư lệnh quân đội Sudan xác nhận rút khỏi Thành phố El-Fashir

Ngô Minh/VOV-Cairo| 28/10/2025 07:42

Tổng tư lệnh quân đội Sudan hôm 27/10 cho biết, quân đội đã rút khỏi Thành phố El-Fasher, trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo về các hành vi tàn bạo có động cơ sắc tộc tại đây.

Tuyên bố của Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan đưa ra, một ngày sau khi Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - lực lượng đối địch đã giao tranh với quân đội từ tháng 4/2023, cho biết đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Thành phố El-Fashir.

tong tu lenh quan doi sudan xac nhan rut khoi thanh pho el-fashir hinh anh 1
Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phố El-Fashir - thủ phủ của bang Bắc Darfur, đã bị RSF bao vây kể từ tháng 5/2024. Với việc kiểm soát El-Fashir, giúp RSF kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur, củng cố chính quyền song song đặt trụ sở tại Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu người đã rời khỏi El-Fashir kể từ khi giao tranh xảy ra tại đây, nhưng khoảng 260.000 thường dân, một nửa trong số đó là trẻ em, vẫn bị mắc kẹt mà không có sự cứu trợ.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm qua cảnh báo, El-Fashir đang ở trong tình trạng “cực kỳ bấp bênh”, với khả năng xảy ra các hành vi tàn bạo có động cơ sắc tộc trên quy mô lớn, bao gồm hành quyết và bạo lực tình dục, sau khi RSF chiếm được thành phố.

Quân đội Sudan hiện nắm giữ phía Bắc, phía Đông và trung tâm Sudan, trong khi RSF kiểm soát khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây và một số khu vực ở phía Nam. Sau hơn 2 năm rưỡi xảy ra xung đột, đã gây ra cuộc khủng hoảng di dời và nạn đói mà Liên Hợp Quốc mô tả là lớn nhất thế giới.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-tu-lenh-quan-doi-sudan-xac-nhan-rut-khoi-thanh-pho-el-fashir-post1241353.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tong-tu-lenh-quan-doi-sudan-xac-nhan-rut-khoi-thanh-pho-el-fashir-post1241353.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tổng tư lệnh quân đội Sudan xác nhận rút khỏi Thành phố El-Fashir
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO