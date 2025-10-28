Tổng tư lệnh quân đội Sudan xác nhận rút khỏi Thành phố El-Fashir

Tuyên bố của Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan đưa ra, một ngày sau khi Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - lực lượng đối địch đã giao tranh với quân đội từ tháng 4/2023, cho biết đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Thành phố El-Fashir.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phố El-Fashir - thủ phủ của bang Bắc Darfur, đã bị RSF bao vây kể từ tháng 5/2024. Với việc kiểm soát El-Fashir, giúp RSF kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur, củng cố chính quyền song song đặt trụ sở tại Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu người đã rời khỏi El-Fashir kể từ khi giao tranh xảy ra tại đây, nhưng khoảng 260.000 thường dân, một nửa trong số đó là trẻ em, vẫn bị mắc kẹt mà không có sự cứu trợ.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm qua cảnh báo, El-Fashir đang ở trong tình trạng “cực kỳ bấp bênh”, với khả năng xảy ra các hành vi tàn bạo có động cơ sắc tộc trên quy mô lớn, bao gồm hành quyết và bạo lực tình dục, sau khi RSF chiếm được thành phố.

Quân đội Sudan hiện nắm giữ phía Bắc, phía Đông và trung tâm Sudan, trong khi RSF kiểm soát khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây và một số khu vực ở phía Nam. Sau hơn 2 năm rưỡi xảy ra xung đột, đã gây ra cuộc khủng hoảng di dời và nạn đói mà Liên Hợp Quốc mô tả là lớn nhất thế giới.