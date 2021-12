Tống tiền 2 phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa, lĩnh 17 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, chiều 27/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979); Lê Trần Sính (SN 1974); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998); Lê Doãn Tài (SN 1985); Phạm Văn Ân (SN 1988), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND, bị can Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng là bạn học cùng khóa D29, Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an). Sau khi ra trường, 2 người công tác ở các đơn vị khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.

Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng Cục an ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Sau đó Hoàng trở về quê ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sinh sống, làm nghề tự do.