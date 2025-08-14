Tổng thư ký VFV tiết lộ lý do khiến đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị phạt

Theo Tổng thư ký VFV - ông Lê Trí Trường, nguyên nhân đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị FIVB phạt, có thể liên quan đến vấn đề giấy tờ xác minh nhân thân của vận động viên (VĐV) tham dự giải vô địch U-21 thế giới 2025, đang diễn ra tại Indonesia.

Trước đó, ban tổ chức giải vô địch U-21 thế giới đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba VĐV chủ lực trên hàng công đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam gồm Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh và Lê Như Anh.