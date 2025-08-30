Tổng thư ký Quỹ Hòa bình Nga: Thành công của Việt Nam bắt đầu từ việc lựa chọn con đường đúng đắn

Đề cập tới những yếu tố giúp Việt Nam đạt được thành công, ông Petrov cho rằng thành công bắt đầu từ việc lựa chọn con đường đúng đắn. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong mọi lĩnh vực kể từ khi giành độc lập, đặc biệt là sau khi đất nước thống nhất.

Ông Petrov cho biết, mới đây ông đọc được tin bà Nguyễn Thị Bình được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao và Quốc khánh 2/9. Ông đã gửi lời chúc mừng tới bà và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người phụ nữ Việt Nam tài giỏi và trí tuệ.

Theo ông, chính cái tâm trong sáng của những người lãnh đạo cách mạng, tinh thần không nao núng trước bất kỳ khó khăn nào, cùng với tinh thần đoàn kết toàn dân là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam chưa từng thua một cuộc chiến nào. Đáng chú ý là những sức mạnh đó tiếp tục được Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam phát huy trong thời bình để đạt được những thành tựu đáng tự hào ngày nay.

Ông đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân trong quá trình phát triển của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đã sử dụng rất tích cực và hiệu quả sức mạnh của ngoại giao nhân dân như một trong những trụ cột để đảm bảo môi trường hòa bình, thân thiện và hợp tác, phục vụ phát triển kinh tế, thương mại, tuyên truyền đường lối chính sách và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Chia sẻ về triển vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, ông Petrov nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Petrov đã được mời tham dự buổi gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với các nhân sĩ, trí thức và bạn bè quốc tế.

Tại đây, ông được nghe trực tiếp các chia sẻ về tình hình đất nước Việt Nam, định hướng phát triển và triển vọng hợp tác. Ông cảm nhận rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mới, có kế hoạch dài hạn, chú trọng đầu tư cho đường lối đối ngoại và tình hữu nghị, không chỉ là hữu nghị đơn thuần mà tiến tới hợp tác kinh tế thực chất. Ông cho rằng điều này đang tạo nên niềm tin rất lớn.

Ông Petrov cũng ghi nhận sự tự tin của thế hệ trẻ Việt Nam, sự đổi mới trong tư duy quản lý và hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo ông, Việt Nam đang có tiềm lực to lớn với dân số trẻ, tinh thần sáng tạo và sự ổn định chính trị vững chắc.

Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, trở thành đối tác quan trọng và là bạn bè tin cậy của nhiều quốc gia. Trên cơ sở đó, ông bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa trong kỷ nguyên mới và trở thành một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của thế kỷ XXI.