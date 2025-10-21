Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước. Tổng thư ký Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước, tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tham dự sự kiện. Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể và tọa đàm cấp cao, cùng hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.