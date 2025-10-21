Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Bảo Chi| 21/10/2025 07:34

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, hay Công ước Hà Nội, từ ngày 24-25/10.

Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Nguồn: IRNA)

Lễ mở ký Công ước Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước. Tổng thư ký Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước, tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tham dự sự kiện. Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể và tọa đàm cấp cao, cùng hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-se-tham-du-le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-331630.html
Copy Link
https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-se-tham-du-le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-331630.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO