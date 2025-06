Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Iran

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi xuống thang căng thẳng ngay lập tức nhằm hướng tới ngừng bắn giữa Israel và Iran. Ông Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên tránh tiếp tục quốc tế hóa xung đột đồng thời nhấn mạnh bất kỳ sự can thiệp quân sự nữa nào cũng sẽ mang lại hậu quả to lớn không chỉ cho các bên can dự mà cả khu vực cũng như hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngoại giao tiếp tục là con đường tốt nhất và duy nhất nhằm giải quyết các mối quan ngại liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: UN)

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cùng ngày đã yêu cầu Hội đồng bảo an triệu tập thêm một phiên họp do tình hình leo thang căng thẳng với các chứng cứ không thể chối cãi về sự can dự trực tiếp của Mỹ vào các chiến dịch quân sự của Israel chống lại Iran.

Iran cũng lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ sát hai lãnh tụ tối cao của Iran cũng như tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thứ 6 tuần trước đã họp khẩn ngay sau khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran. Đại diện của Israel và Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng bảo vệ việc không kích Iran của quân đội Israel trong khi nhiều thành viên khác của Hội đồng bảo an kêu gọi các bên xuống thang.