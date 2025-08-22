Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ và Venezuela hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua (21/8) kêu gọi Mỹ và Venezuela sớm hạ nhiệt căng thẳng.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Daniela Gross De Almeida nhấn mạnh: “Tổng thư ký Liên hợp quốc đang theo dõi sát sao những diễn biến đang diễn ra ở vùng Caribe liên quan đến mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ, và ông đồng thời kêu gọi cả hai chính phủ giảm căng thẳng, kiềm chế, hướng tới giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình”.

Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ gần đây đã triển khai quân đội đến phía Nam Caribê để trấn áp các băng nhóm ma túy. Động thái này được cho là nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ từ các tổ chức khủng bố và buôn bán ma túy. Song Venezuela cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ và khẳng định động thái của Mỹ là nhằm biện minh cho hành động gây hấn và đe dọa trực tiếp.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chỉ mới tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố việc tịch thu hơn 700 triệu USD tài sản được cho là có liên quan đến ông Maduro. Về phía Venezuela, Tổng thống Maduro cũng đã có động thái đáp trả bằng cách huy động hơn 4,5 triệu thành viên dân quân trên toàn quốc nhằm củng cố khả năng phòng thủ. Những diễn biến căng thẳng đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.