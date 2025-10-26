Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres: 'không một quốc gia nào bị bỏ mặc trước tội phạm mạng'

Công ước Hà Nội thực hiện được nhiều điểm mang tính đột phá. Điển hình là việc lần đầu tiên hình sự hóa một số hành vi phạm tội như tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm qua mạng, gian lận trực tuyến, hay rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng. Đồng thời, đây là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định về việc bảo tồn chứng cứ, truy xuất và chia sẻ chứng cứ giữa các chính phủ.

Tổng Thư ký António Guterres cho rằng: “Công ước về chống Tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc là một công cụ mạnh mẽ, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng. Công ước cam kết rằng các quyền cơ bản của con người như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả trên không gian mạng và trong thực tế. Công ước là minh chứng cho sức mạnh liên tục của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa ra các giải pháp. Và đó là lời cam kết rằng không một quốc gia nào, bất kể trình độ phát triển, sẽ không bị bỏ mặc trước tội phạm mạng. Công ước mang lại một số đột phá lớn”.

“Một trong những đột phá quan trọng nhất là việc chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới. Điều này từ lâu đã là một trở ngại lớn đối với công lý – khi mà thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở một quốc gia khác, và dữ liệu được lưu trữ ở một quốc gia thứ ba. Công ước mở ra một lộ trình rõ ràng cho các điều tra viên và công tố viên để cuối cùng vượt qua rào cản này. Đây cũng là một thắng lợi cho các nạn nhân bị lạm dụng trực tuyến”, ông tiếp tục: “lần đầu tiên trong bất kỳ điều ước quốc tế nào, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận được coi là một tội hình sự”.

Công ước cũng khuyến khích các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho nạn nhân — bao gồm quyền tiếp cận phục hồi, bồi thường và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp. Bằng cách tạo ra các nghĩa vụ ràng buộc, Công ước biến các cam kết của chúng ta thành các biện pháp bảo vệ thiết thực.

Công ước bổ sung cho Hiệp ước Tương lai và Hiệp ước Kỹ thuật số Toàn cầu, nhằm thu hẹp khoảng cách số và tăng cường hợp tác kỹ thuật số toàn cầu. Văn kiện này phù hợp với các mục tiêu của Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI và Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về AI mới được thành lập. Những cam kết và cơ chế này tạo thành một nền tảng vững chắc để đảm bảo không gian số an toàn và bảo mật.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá về ý nghĩa của Lễ mở ký Công ước Hà Nội: “là một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Sức mạnh thực sự của Công ước sẽ nằm ở việc biến cam kết thành hành động cụ thể”.

Ông kêu gọi: “hãy nắm bắt thời điểm này và tối đa hóa tiềm năng của thỏa thuận mang tính bước ngoặt này. Xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của mọi người. Và hãy đảm bảo rằng kỷ nguyên số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho tất cả mọi người”.