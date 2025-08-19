Tổng thống Ukraine thừa nhận chuyện trao đổi lãnh thổ trong nghị sự đàm phán

Đài RT của Nga cho hay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận rằng việc trao đổi lãnh thổ nằm trong chương trình nghị sự đàm phán tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước Tây Âu ủng hộ Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: The Hill.

Tổng thống Zelensky trước đó đã thẳng thừng từ chối thảo luận về bất kỳ vấn đề mất đất nào. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tuần trước tại Alaska, ông Zelensky đã phản ứng trước bất kỳ hình thức nhượng bộ lãnh thổ nào, tuyên bố rằng “Hiến pháp Ukraine không cho phép giao nộp lãnh thổ hoặc mua bán đất đai”.

Trong phát biểu khai mạc tại Nhà Trắng, trước cuộc gặp với ông Zelensky, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italy, Đức và Phần Lan, cũng như các lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ đề cập khả năng trao đổi lãnh thổ. Ông mô tả các chiến tuyến hiện tại là “khu vực chiến sự, những ranh giới chiến sự khá rõ ràng”, và nói thêm rằng bất kỳ quyết định nào về vấn đề này “chỉ có thể được đưa ra bởi ông Zelensky cùng người dân Ukraine, và bởi Tổng thống Putin”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tái khẳng định sau các cuộc hội đàm tại Alaska rằng chìa khóa để giải quyết xung đột là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của nó. Theo phía Nga, để đạt được hòa bình lâu dài, Ukraine cần từ bỏ ý định gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm cả quy chế của Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 cũng như của các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia mà Nga sáp nhập vào năm 2022.