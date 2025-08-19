Tổng thống Ukraine thừa nhận chuyện trao đổi lãnh thổ trong nghị sự đàm phán

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: RT| 19/08/2025 07:22

Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã từ chối thảo luận về việc trao đổi đất đai như một phần của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Đài RT của Nga cho hay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận rằng việc trao đổi lãnh thổ nằm trong chương trình nghị sự đàm phán tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước Tây Âu ủng hộ Kiev.

tong thong ukraine thua nhan chuyen trao doi lanh tho trong nghi su dam phan hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: The Hill.

Tổng thống Zelensky trước đó đã thẳng thừng từ chối thảo luận về bất kỳ vấn đề mất đất nào. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tuần trước tại Alaska, ông Zelensky đã phản ứng trước bất kỳ hình thức nhượng bộ lãnh thổ nào, tuyên bố rằng “Hiến pháp Ukraine không cho phép giao nộp lãnh thổ hoặc mua bán đất đai”.

Trong phát biểu khai mạc tại Nhà Trắng, trước cuộc gặp với ông Zelensky, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italy, Đức và Phần Lan, cũng như các lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ đề cập khả năng trao đổi lãnh thổ. Ông mô tả các chiến tuyến hiện tại là “khu vực chiến sự, những ranh giới chiến sự khá rõ ràng”, và nói thêm rằng bất kỳ quyết định nào về vấn đề này “chỉ có thể được đưa ra bởi ông Zelensky cùng người dân Ukraine, và bởi Tổng thống Putin”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tái khẳng định sau các cuộc hội đàm tại Alaska rằng chìa khóa để giải quyết xung đột là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của nó. Theo phía Nga, để đạt được hòa bình lâu dài, Ukraine cần từ bỏ ý định gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm cả quy chế của Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 cũng như của các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia mà Nga sáp nhập vào năm 2022.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-thua-nhan-chuyen-trao-doi-lanh-tho-trong-nghi-su-dam-phan-post1223590.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-thua-nhan-chuyen-trao-doi-lanh-tho-trong-nghi-su-dam-phan-post1223590.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tổng thống Ukraine thừa nhận chuyện trao đổi lãnh thổ trong nghị sự đàm phán
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO