Theo thỏa thuận, tài sản của TikTok tại Mỹ sẽ được chuyển giao cho các chủ sở hữu Mỹ, tách khỏi công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc. Một bước ngoặt có thể khép lại gần một năm tranh cãi căng thẳng về ứng dụng này.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ và là tâm điểm trong căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thỏa thuận được coi là đột phá sau nhiều tháng đàm phán, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tìm cách hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài, vốn gây bất ổn cho thị trường toàn cầu.

Tổng thống Trump xác nhận thoả thuận với Trung Quốc, khẳng định đã có bên mua Tiktok (ảnh minh hoạ)

Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Chúng tôi đã có một thỏa thuận về TikTok. Có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua nó. Bạn biết đấy, bọn trẻ rất thích TikTok. Có cả những bậc phụ huynh đã gọi điện cho tôi, họ không muốn ứng dụng đó cho bản thân họ, mà là cho con cái của mình. Họ nói rằng nếu tôi không xử lý xong vụ này, họ sẽ gặp rắc rối lớn với con mình. Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt! Bạn đang nói đến một con số lên tới hàng chục tỷ đô la".

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Năm 2024, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Quốc hội đã thông qua luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm cách trì hoãn và đã 3 lần gia hạn thời gian thoái vốn đối với ứng dụng này.