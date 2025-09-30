Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đã bị các quốc gia khác chiếm lĩnh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông sẽ dựa vào cơ sở pháp lý nào để triển khai mức thuế này.

Động thái áp thuế chưa từng có tiền lệ của ông Trump có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood - Ảnh: THEWRAP

Giới quan sát nhận định, quyết định của ông Trump cho thấy chính sách thương mại bảo hộ có thể được mở rộng sang cả lĩnh vực văn hóa, tạo ra nhiều bất ổn cho các hãng phim vốn phụ thuộc vào hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, cổ phiếu của nhiều hãng phim như Paramount Skydance (PSKY.O) và Warner Bros Discovery (WBD.O) lần lượt giảm 2,1% và 1,3%.

Hiện Hollywood ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở nước ngoài như Canada, Anh và Australia, nơi có chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn cho các dự án bom tấn. Đồng thời, hợp tác sản xuất với đối tác tại châu Á và châu Âu cũng ngày càng phổ biến, giúp ngành điện ảnh Mỹ mở rộng tài chính, thị trường và kênh phân phối.

Trước đó, ý tưởng đánh thuế phim nhập khẩu lần đầu được Tổng thống Trump nhắc đến hồi tháng 5 nhưng thiếu chi tiết, khiến các lãnh đạo ngành giải trí lo ngại về khả năng áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của chính sách này.