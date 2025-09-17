Tổng thống Trump tới Anh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai

Chuyến thăm là nhằm khẳng định sự bền chặt của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bất chấp những khác biệt lập trường trong các vấn đề Ukraine, Trung Đông và tương lai của liên minh phương Tây.

Theo kế hoạch, Nhà vua Charles III hôm nay (17/9) sẽ tiếp đón Tổng thống Donald Trump tại Lâu đài Windsor trước khi Nhà lãnh đạo Mỹ hội đàm vào ngày hôm sau với Thủ tướng Keir Starmer tại Chequers.

Đây được coi là chuyến thăm cấp nhà nước “chưa từng có tiền lệ”, khi ông Donald Trump là tổng thống Mỹ hiếm hoi thực hiện chuyến công du cấp cao lần thứ hai tới Anh trong cùng nhiệm kỳ. Văn phòng Thủ tướng Keir Starmer cho biết chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ Anh – Mỹ là một trong những quan hệ vững chắc nhất toàn cầu, được hình thành trên nền tảng 250 năm lịch sử và gắn kết bởi các giá trị chung, bao gồm niềm tin vào pháp quyền và thị trường mở. Thông báo không nhắc đến các chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/9) đã đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước lần thứ hai tới Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Bình luận về chuyến thăm đặc biệt này của Tổng thống Donald Trump, chuyên gia Olivia O’Sullivan tại Chatham House cho biết: “Chính phủ Anh muốn chuyến thăm cấp nhà nước này tập trung vào các thỏa thuận, những mối quan hệ đối tác mang lại lợi ích rõ ràng cho nước Anh và nền kinh tế Anh. Họ có thể sẽ cố gắng điều hướng cuộc trò chuyện tránh xa những chủ đề nhạy cảm hơn, như vấn đề biên giới nước Anh hay khả năng công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vài tuần tới. Tuy nhiên, còn có những vấn đề lớn hơn mang tính an ninh toàn cầu mà Anh rất cần sự đồng hành của Mỹ, đặc biệt là trong việc duy trì an ninh ở châu Âu. Nhưng ở một số khía cạnh, hai chính quyền rõ ràng đang có sự khác biệt trong quan điểm”.

Nhằm tạo động lực cho chuyến thăm, Mỹ và Anh hôm qua đã công bố một thoả thuận công nghệ toàn diện trị giá 31 tỷ bảng Anh (tương đương 42 tỷ USD), mở ra chương mới trong hợp tác song phương về Trí tuệ nhân tạo AI, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự. Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, thỏa thuận không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng mà còn có thể định hình tương lai của hàng triệu người ở cả hai bờ Đại Tây Dương thông qua việc phát triển mô hình AI phục vụ y tế, tăng cường năng lực tính toán lượng tử và đơn giản hóa các dự án hạt nhân dân sự.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Anh và dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại, chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đặt mục tiêu đưa Anh trở thành điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư công nghệ toàn cầu bằng cách lựa chọn chiến lược “quy định nhẹ” về AI, khác biệt rõ rệt với cách tiếp cận của Liên minh châu Âu. Giới chức nước này kỳ vọng, với sự hỗ trợ từ “quyền lực mềm” của hoàng gia và cam kết đầu tư công nghệ từ Mỹ, chuyến thăm sẽ tạo đà cho một quan hệ đối tác sâu sắc hơn về quốc phòng, an ninh và năng lượng giữa Anh và Mỹ.